نتنياهو يعلن الموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران ويشكر ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه اليوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران “بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني”.

وأضاف نتنياهو في البيان “في ضوء تحقيق أهداف العملية، وبالتنسيق الكامل مع الرئيس ترامب، وافقت إسرائيل على اقتراح الرئيس بوقف متبادل لإطلاق النار”.

ووجه نتنياهو في بيانه الشكر إلى ترامب والولايات المتحدة “على دعمهما في الدفاع (عن إسرائيل) ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني”.

وأكد نتنياهو في البيان أن “إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار”.

اجتماع المجلس الوزاري المصغر

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أطلع الوزراء على التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار مع إيران خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد.

وقال نتنياهو في الاجتماع إن إسرائيل “أزالت عن نفسها تهديدا وجوديا فوريا مزدوجا في مجال النووي وفي مجال الصواريخ الباليستية”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي حقق ما وصفه “بسيطرة جوية كاملة في سماء طهران، ووجه ضربات قاسية للقيادة العسكرية ودمر عشرات الأهداف المركزية لحكم إيران”.

ومن جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “لا شك أن هذا الصباح سيترك طعما مريرا لكننا حققنا انتصارا ساحقا في المعركة ضد إيران”، وذلك في إشارة إلى سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين جراء قصف صاروخي إيراني لمدينة بئر سبع الثلاثاء.

ترامب يعلن التوصل إلى وقف إطلاق النار

وكان ترامب قد أعلن اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل، مؤكدًا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 ساعات.

وعبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب “تهانينا للجميع، فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، ومنعنا حربًا كانت ستمتد سنوات”.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد ساعات فقط من إطلاق إيران موجات من الصواريخ قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على إيران الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري بنحو مئتي طائرة وقصفت عدة مواقع عسكرية ونووية واغتالت علماء وقادة عسكريين، وردت إيران بإطلاق مئات من الصواريخ الباليستية تسببت في دمار واسع في عدة مواقع في تل أبيب وحيفا وبئر السبع ومدن أخرى.