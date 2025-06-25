إيرانيون يعلقون على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل (فيديو)

رحب العديد من المواطنين الإيرانيين في العاصمة طهران بشكل حذر بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث عبر بعض المواطنين عن شكوكهم في نوايا إسرائيل، فيما تمسك آخرون بالأمل في حوار ينهي دوامة العنف التي اندلعت عقب الهجوم على المواقع النووية الإيرانية.

وقال جعفري، أحد سكان العاصمة الإيرانية “في رأيي، لا يمكن الوثوق بترامب أو بإسرائيل، الأمر نفسه حدث في غزة؛ أعلنوا وقف إطلاق النار، لكنهم للأسف استأنفوا هجماتهم”.

وأضاف جعفري أن الولايات المتحدة قالت إنها ستمنح إيران أسبوعين قبل شنّ هجوم على المنشآت النووية، لكنها نقضت وعدها، وبعد يومين فقط استُهدفت المواقع النووية الإيرانية”، مشددًا “من وجهة نظري، لا يمكن الوثوق بهم”.

“مستعدون للحوار”

من جهته، عبر المواطن سعيد، وهو أيضًا من سكان طهران، عن ارتياحه لإعلان وقف إطلاق النار، وقال “الحمد لله على هذا الإعلان، نحن دائمًا مستعدون للحوار، لا للعدوان”، مشيرًا إلى سعادته بتوقف الغارات العسكرية على إيران.

أما المواطن حسن، فأعرب عن أمله في استمرار الهدوء والسلام في بلاده، قائلاً “نرجو من الله أن يستمر وقف إطلاق النار، وأن يعم السلام والطمأنينة أولًا في إيران، ثم في العالم بأسره”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال “تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، ومنعنا حربًا كانت ستمتد سنوات”.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع، قوله إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة طهران على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية في قطر، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.