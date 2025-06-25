المدرعة اشتعلت والجنود احترقوا.. مشاهد غير مسبوقة من كمين للقسام أسفر عن مقتل ضابط و6 جنود إسرائيليين (فيديو)

بثت قناة الجزيرة، مساء الأربعاء، مشاهد توثق تنفيذ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكمين استهدف قوة إسرائيلية جنوب مدينة خان يونس، وأسفر عن مقتل ضابط و6 جنود من قوات الاحتلال حرقا داخل ناقلتهم.

“الفيديو” الذي تبلغ مدته 5 دقائق و30 ثانية، بدأ بلقطات رصد دقيق لناقلة جند إسرائيلية متوقفة بالقرب من منطقة معن، جنوبي خان يونس.

وتظهر المشاهد الأولى مجموعة من مقاتلي القسام وهم يتابعون تحركات ناقلة الجنود من موقع رصد، وسط تكرار عبارات الحماس والتكبير، ويسمع صوت أحد العناصر وهو يقول “اللهم اصدقنا ولا تستبدلنا، بإذن الله سنعد لهذا الجيش، وسنذيقهم بأس رجالنا وبأس جنودنا.. والله لن يُهزم جيش قائده محمد صلى الله عليه وسلم”.

ثم يبدأ المقاتلون بالتحرك بهدوء نحو الهدف، حاملا أحدهم عبوة ناسفة من نوع “شواظ”.

وفي مشهد مثير، يظهر عنصر من القسام وهو يقترب من الناقلة من الجهة العلوية، ويقوم بوضع العبوة مباشرة داخل فتحة القيادة الموجودة في سقف المدرعة، وسُمع صوت صراخ للجنود الإسرائيليين داخل الناقلة، قبل ثوان قليلة من وقوع الانفجار، لتتحول الناقلة إلى كرة من اللهب وسط هتافات التكبير من مقاتلي القسام.

وفي اللحظة ذاتها تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية ثانية بقذيفة مباشرة أطلقها أحد عناصر القسام، لتشتعل فيها النيران أيضا، وتتصاعد أعمدة الدخان من الموقع.

المروحية تهبط

وتُظهر اللقطات لاحقا مشاهد لوصول طائرات الإخلاء الإسرائيلية إلى المكان في محاولة لإنقاذ الجنود، فيما قامت جرافة عسكرية من طراز “دي 9” بمحاولة تغطية المدرعة المحترقة بالرمال للسيطرة على الحريق، لكنها فشلت، ليتم لاحقا سحب الناقلة إلى خارج القطاع عبر طريق صلاح الدين.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط و6 جنود من كتيبة الهندسة القتالية 605، المسؤولة عن إزالة الألغام وتدمير الأنفاق وفتح الطرق للآليات المدرعة خلال العمليات العسكرية.