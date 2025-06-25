ترامب يتحدّث عن “تقدّم كبير” فيما يتعلق بغزة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لاهاي اليوم الأربعاء عن اعتقاده بأن “تقدّما كبيرا” يتحقق فيما يتعلق بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على هامش قمة الحلف المنعقدة بمدينة لاهاي، “كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وأعتقد أن ما حدث في إيران سيساعدنا في ذلك”.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بقطاع غزة ” أصبح وشيكا جدا” على خلفية القوة التي أظهرتها واشنطن بضرب منشآت نووية داخل إيران.

وقال ترامب إن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أبلغه بأن وقف إطلاق النار في غزة “بات وشيكا جدا” وأضاف أن الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية قد تُسهم بتحقيق تقدم في مسار الحرب بقطاع غزة، وأن الاتفاق بات وشيكا جدا.

وأوضح “أعتقد أن تقدما كبيرا يتحقق فيما يتعلق بغزة وأن السبب هو الهجوم الذي نفّذناه”، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تنعكس إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط.

“انتصار عظيم للجميع”

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير على نحو جيد، مضيفا أن “هذا الأمر انتصار عظيم للجميع”.

وفيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، قال الرئيس الأمريكي إن الضربات الأمريكية ألحقت “دمارا شاملا” بقدرات إيران النووية، وإن برنامجها النووي عاد “عقودا” إلى الوراء، حسب قوله.

وقال ترامب “لن يصنعوا قنابل نووية لوقت طويل”، مضيفا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يمضي “بشكل جيد جدا”.

“أخّرنا البرنامج النووي الإيراني”

وجزم ترامب بأنه “لو لم ننفذ ضرباتنا لتمكنت إيران من صنع ذخائر نووية بشكل كبير”. وقال “أعتقد أن آخر ما يفكرون به الآن هو تخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب إن “الضربة كانت قوية ودمرت المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل، وإسرائيل تعد تقارير بشأن ذلك”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجددا إذا أعادت بناء برنامجها لتخصيب اليورانيوم.