سوريا.. انفجار صواريخ جراء اندلاع حريق في موقع عسكري للنظام السابق بريف جبلة (شاهد)

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، داخل موقع عسكري سابق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، مما أدى إلى سلسلة انفجارات لعدد من الصواريخ المخزنة فيه، بحسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأكد المراسل أن أصوات الانفجارات التي سُمعت بوضوح في محيط المنطقة، وأعمدة الدخان الكثيفة التي تصاعدت في سماء ريف جبلة، تعود إلى انفجار الذخائر داخل الموقع نتيجة الحريق.

تلوث كبير بالذخائر

ويعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق “موبوءة” بالألغام والذخائر غير المنفجرة، نتيجة 14 عاما من قصف نظام الأسد وروسيا.

ووصفت منظمة “هالو ترست” (HALO Trust) -المعنية بإزالة الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات التي تخلفها الحروب- حجم التلوث بالذخائر في سوريا بأنه كبير جدًّا، مشيرة إلى أن الاستجابة لمعالجة الوضع القائم قد تحتاج إلى عقود، لا مجرد سنوات.

ووفقًا لدراسة أجرتها “هالو ترست” في شمال غربي سوريا، فإن أكثر أنواع الذخائر القابلة للانفجار انتشارًا في المنطقة هي الذخائر الصغيرة (الذخائر العنقودية)، وتشكل نسبتها 36%، في حين بلغت نسبة الألغام الأرضية 2%، والعبوات الناسفة 2%، وبلغت نسبة مخلفات الحرب الأخرى نحو 60%.