“عدو الغوطتين”.. القبض على لواء سوري مطلوب دوليا بجرائم حرب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على اللواء طيار/ ميزر صوان، الملقّب بـ”عدو الغوطتين”، وذلك في إطار خطة لملاحقة مرتكبي “جرائم الحرب” وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وأوضحت الوزارة أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا بريف دمشق، نفذت عملية أمنية أسفرت عن توقيف صوان، والمدرج اسمه على قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك قائمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الحرب.

وبحسب السلطات السورية، يُعد اللواء الموقوف من أبرز القادة العسكريين المتورطين في قصف المناطق الثائرة في الغوطتين الشرقية والغربية، حيث شغل عدة مناصب عسكرية، من أبرزها قيادته للفرقة 20 الجوية في مطار الضمير العسكري.

كما يُتهم بإصدار أوامر للطيران الحربي باستهداف مناطق مدنية، والمشاركة شخصياً بطائرته المقاتلة في تنفيذ مجازر جوية، خاصة في مدينتي دوما ودير العصافير.

وأكدت الداخلية أنه جرى تحويل صوان إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص، في خطوة وُصفت بأنها جزء من “جهود محاسبة المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري”.