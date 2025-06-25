“غبي جدا وعنيد”.. ترامب يشن هجوما عنيفا على جيروم باول

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) على خلفية رفضه تخفيض سعر الفائدة الأمريكية، ووصفه بأنه شخص “غبي جدا وعنيد”.

وقال ترامب في منشور الثلاثاء على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها “بعد أن تأخر كثيرا، باول سيمثل أمام الكونغرس ليشرح، من بين أمور أخرى، سبب رفضه تخفيض سعر الفائدة”.

وأشار ترامب إلى أن “أوروبا خفضت أسعار الفائدة 10 مرات، فيما لم يتم أجراء أي تخفيض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة“.

وذكر ترامب بعض الأسباب التي يستند عليها في دعوته لخفض سعر الفائدة قائلا “لا يوجد تضخم، والاقتصاد عظيم، وكان ينبغي أن تكون أسعار الفائدة أقل بنقطتين أو ثلاثة، وهذا سيوفر للولايات المتحدة 800 مليار دولار سنويا”، مؤكدا أن هذا سيحدث فارقا كبيرا.

وحذر ترامب في منشوره من التحرك في الاتجاه العكسي، ما يعني قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وطالب الكونغرس بالتحرك للتخلص من “هذا الشخص الغبي جدا والعنيد”، مشيرا إلى “أننا سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات قادمة”.

وختم ترامب منشوره بدعوة مجلس الاحتياطي لتفعيل قدراته، في إشارة إلى تحركه لعزل رئيسه جيروم باول، “لكي تكون أمريكيا عظيمة مرة أخرى”.

لماذا يريد ترامب تخفيض الفائدة؟

ويشير ترامب إلى التكلفة التي تتحملها الحكومة الأمريكية لدفع الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، وذلك لتمويل العجز الهائل في الموازنة الأمريكية.

ويبلغ إجمالي ديون الحكومة الأمريكية نحو 36 تريليون دولار، وتتراجع تكلفة سداد الفائدة على هذه الديون كلما انخفضت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مختلفة، ولهذا أشار ترامب إلى أن تخفيض الفائدة سيوفر مئات المليارات للحكومة الأمريكية.

كما أن تخفيض سعر الفائدة يعني تخفيض تكلفة القروض العقارية والشخصية لملايين من الأمريكيين، ما يساهم في تخفيض تكلفة المعيشة، وهذا ما وعد به ترامب الناخبين.

باول يصر على موقفه

ومن جانبه قال باول أمام مجلس النواب الثلاثاء إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تتسبب في ارتفاع الأسعار وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة لتجنب خطر التضخم، وفق ما ذكره موقع بوليتيكو.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4.25% إلى 4.50% للمرة الرابعة على التوالي.

وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.

وردا على سؤال عن تأثير الضغوط الرئاسية على عمله، قال باول إن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي “يركزون فقط” على واجباتهم لخدمة الأمريكيين.

وأضاف “كل ما عدا ذلك تشتيت للانتباه، بطريقة ما.. نفعل دائما ما نراه صائبا ونتحمل العواقب”، مؤكدا أنه من الضروري الحفاظ على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

وذكر باول أنه يتوقع أن يُظهر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لأيار/مايو الذي سيصدر الجمعة، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2.3% على أساس سنوي. ويمثل ذلك تسارعا مقارنة بنيسان/أبريل، حيث كان 2.1%.