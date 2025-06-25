رفع علم فلسطين.. مظاهرة في لاهاي على هامش اجتماعات قادة الناتو تطالب بإنهاء الحرب على غزة (فيديو)

خرجت مظاهرة احتجاج وتضامن مع غزة اليوم الأربعاء، في لاهاي بهولندا– على هامش اجتماعات قادة حلف الناتو- تطالب بإنهاء الحرب على غزة.

وحمل المحتجون لافتات تندد بما يجري في غزة، ورفعوا علم فلسطين وهتفوا لها، فيما كان رجال الشرطة يحاصرون المحتجين، وقاموا باعتقال محتجين، كانوا يلبسون الكوفية الفلسطينية وتم إدخالهم بالقوة إلى سيارة الشرطة.

“ادعموا الاحتجاجات”

وتنادى ناشطون على وسائل التواصل للانضمام إلى الاحتجاجات خلال قمة الناتو في لاهاي، وقالوا “في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، يونيو 2025 – يرجى الانضمام إلينا!”.

وأمس الثلاثاء، تظاهر محتجون متضامنون مع غزة في لاهاي وقالوا “جميع دول الناتو ملزمة قانونيًا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية عند وجود خطر وقوع إبادة جماعية، وما شهدناه خلال الأشهر العشرين الماضية هو تواطؤ دول الناتو بشكل أساسي – بل ودعمها للإبادة الجماعية – ونحن نريد فضح ذلك”.

“الناتو يدعم الإبادة الجماعية”

وصرحت أنجيليك إيجبي، الدبلوماسية الهولندية السابقة والمشاركة في تنظيم الاحتجاجات، بأنها تعتقد أن “دول الناتو متواطئة بشكل أساسي، بل وتدعم الإبادة الجماعية”.

وقال الناشطون في الوقفة الاحتجاجية، الذين استلقوا على الأرض، إن دول الناتو متواطئة في إزهاق الأرواح في غزة، واصفين إياها بالإبادة الجماعية”.