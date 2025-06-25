قتلى وصدمات نفسية وتضرر عشرات آلاف المباني.. تقرير إسرائيلي يرصد حصيلة الحرب مع إيران

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، تقريرا عن “الخسائر والإنجازات” الإسرائيلية، خلال الحرب مع إيران.

وقالت القناة إن إسرائيل هاجمت 8 منشآت نووية في إيران، وألحقت أضرارا جسيمة بمنشأتين مهمتين.

وذكر التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء، أنه تم القضاء على معظم القيادات الأمنية الإيرانية، ودُمرت معظم منصات إطلاق الصواريخ في البلاد.

الإنجازات

ذكر التقرير أنه تم ضرب البرنامج النووي الإيراني، وفصلها فيما يلي:

1-تدمير 8 منشآت نووية (بما في ذلك منشآت نطنز وأصفهان التي لحقت بها أضرارا جسيمة).

2- توجيه ضربة أمريكية بقنابل MOP الضخمة (12 طناً) لمنشآت تحت الأرض في فوردو ونطنز.

3- إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “البرنامج النووي الإيراني دُمّر بالكامل”.

تصفية قيادات

وقال التقرير إن “الإنجازات” تضمنت تصفية قيادات عسكرية وعلمية، مثل قائد الحرس الثوري حسين سلامي ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري وعدد من كبار القادة.

وأوضح التقرير أنه “تمت تصفية 10 علماء نوويين على الأقل، وتدمير منظومة الصواريخ الإيرانية، وتدمير 260 منصة إطلاق صواريخ، تقدر بأكثر من نصف المخزون الإيراني”.

وقال التقرير في هذا الصدد أيضا، إنه تم تنفيذ 1500 غارة جوية على الأراضي الإيرانية، واستهداف 1480 هدفاً عسكرياً.

صدمات نفسية

وفيما يتعلق بالخسائر الإسرائيلية، قال التقرير، إن 29 قتيلاً إسرائيليا سقطوا (بينهم مدنيون وعسكريون) فيما أصيب 17 بجروح خطرة، و872 بجروح طفيفة.

وفيما يتعلق بالصدمات النفسية التي تسببت بها الحرب مع إيران، سجل التقرير “401 حالة صدمة نفسية مسجلة”.

أما في الخسائر المادية التي تكبدتها إسرائيل، فقال التقرير، أن 31 ألف مبنى تضرر (من أصل 39 ألف بلاغ ضرر) و25 منزلاً مهدداً بالانهيار، و4 آلاف سيارة مدمرة.

الهجمات الإيرانية

وأطلقت إيران بحسب التقرير 591 صاروخاً باليستياً (67 منها اخترقت الدفاعات وسقطت داخل إسرائيل) إضافة إلى إطلاق 1050 طائرة مسيرة، ادعى التقرير أنه تم اعتراض 99% منها.

وأفاد التقرير برصد 17 ألفا و825 إنذاراً بوصول صواريخ خلال 12 يوماً. وقال التقرير أن أوسع الأضرار الإسرائيلية جاءت في منطقة وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى (25 ألف بلاغ) ثم عسقلان (11 ألف بلاغ).