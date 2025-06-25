وزير إسرائيلي: تركيا هي إيران القادمة وهذا ما سيحدث خلال 10 سنوات

شن وزير يهود الشتات ومكافحة معاداة السامية في الحكومة الإسرائيلية عميخاي شيكلي، الأربعاء، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووجّه انتقادات حادة لدور تركيا في المنطقة.

وقال شيكلي في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية إن “تركيا هي إيران القادمة، وأردوغان من أكبر المشاكل التي تواجهها إسرائيل”.

ومضى شيكلي في هجومه على الرئيس التركي قائلا إن “أردوغان يحلم بأن يكون خليفة لينشر أيديولوجيا إخوانية جهادية مسمومة، وهذا أمر خطير جدا”.

“خلال 10 سنوات ستكون تركيا شغلنا الشاغل”

وفي الوقت الذي عقد فيه قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قمتهم في لاهاي بهولندا، وشاركت فيها تركيا العضو في الحلف منذ عقود، قال شيكلي إنه “لا يعقل أن تكون تركيا في الناتو، ولا أن يكون أردوغان صديقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب“.

وحذر شيكلي أن “خطابات أردوغان تؤكد أنه خلال 10 سنوات ستكون تركيا وسوريا هي الشغل الشاغل للمنظومة الأمنية” في إسرائيل.

ووصف أردوغان بأنه “صاحب تأثير واسع في العالم الإسلامي”، مضيفا أن “جيش إيران لا شيء مقارنة بالجيش التركي”.

وأضاف أن “حماس ستختفي من غزة وستصبح كيانا ينفذ أعمالا إرهابية حول العالم تحت الرعاية التركية”.