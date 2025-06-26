أبو عبيدة يعلق على كمين للقسام أسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن “مجاهدي” المقاومة الفلسطينية يقدمون “نماذج فريدة في البطولة والإقدام”، مشددًا على أن الكمائن الأخيرة تمثل “صورًا حية للتاريخ تثبت أن مجاهدي شعبنا هم أكثر مقاتلي الحرية شجاعة وفدائية في العصر الحديث”.

وفي منشور له على تطبيق تليغرام، قال أبو عبيدة في أول تعليق له على الكمين الأخير الذي نفذته كتائب القسام جنوب مدينة خان يونس وأسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي و6 جنود آخرين، “حكومة العدو تخدع جمهورها وتتجاهل الاعتراف بأنها تلقي بجنودها في وحل غزة من أجل أهداف سياسية وهمية”، مؤكدًا أن “جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثًا دائمًا طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا”.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من بث قناة الجزيرة مساء الأربعاء مشاهد حصرية توثق تنفيذ الكمين الذي أودى بحياة القوة الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات تقدم مقاتلي القسام بهدوء نحو ناقلة جند إسرائيلية جنوب خان يونس، بينما كان أحدهم يحمل عبوة ناسفة من نوع “شواظ”، قبل أن يصعد إلى سطح الناقلة ويضع العبوة داخل فتحة القيادة في سقف المدرعة.

وثوانٍ قليلة بعد وضع العبوة، سُمع صوت صراخ للجنود الإسرائيليين داخل الناقلة قبل أن يتحول المشهد إلى كرة لهب ضخمة التهمت المركبة بمن فيها، وسط هتافات “الله أكبر” من عناصر القسام الذين تابعوا العملية من مسافة قريبة.