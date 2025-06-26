إيران تطالب أذربيجان بالتحقيق في استخدام إسرائيل لأجوائها.. كيف جاء رد علييف؟

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طالب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذري إلهام علييف، اليوم الخميس، بالتحقيق في تقارير تشير إلى استخدام طائرات مسيّرة تابعة لإسرائيل للمجال الجوي الأذري، لتنفيذ هجمات ضد إيران.

من جهته، أعرب رئيس أذربيجان عن أسفه للهجوم الإسرائيلي الذي تسبب في سقوط “ضحايا أبرياء” في إيران، معربا عن ارتياحه لوقف إطلاق النار.

وشدد علييف على احترام بلاده لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، مؤكدا أن بلاده أعلنت منذ اليوم الأول، عبر وزارة الخارجية، إدانتها للهجوم، وقال “لن نسمح مطلقا باستخدام أجوائنا ضد إيران”.

كما نفى علييف بشكل قاطع الشائعات التي تتحدث عن استخدام الطائرات الإسرائيلية لأجواء أذربيجان في هجومها على إيران، مؤكدا أن “جمهورية أذربيجان لن تسمح أبدا بأن تُستغل أجواؤها ضد البلد الصديق والشقيق”.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي، هجمات على إيران استمرت 12 يوما، شملت مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ولاحقا، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.