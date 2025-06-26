“ثاقب الخرقية” تضرب بدقة.. سرايا القدس تنشر تفاصيل عملية شرق خان يونس (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد مصورة توثق عملية تفجير حقل ألغام بعبوات “ثاقب الخرقية” استهدف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل محاضنها شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويُظهر الفيديو لحظات تجهيز وتشريك الحقل بمجموعة من العبوات الناسفة المتطورة باستخدام المساطر الميكانيكية، تزامنا مع رصد لحركة الآليات الإسرائيلية أثناء تموضعها داخل المحضن المستهدف.

ووثق المقطع لحظتي الانفجار الأولى والثانية داخل المحضن ذاته، حيث بدا أن العبوات انفجرت بدقة فور دخول آليات الاحتلال إلى منطقة التمركز.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 7 عسكريين خلال معارك في خان يونس، ينتمون إلى “كتيبة الهندسة القتالية 605″، وفق بيان رسمي.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 879.