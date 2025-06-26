شاهد: أول كلمة لخامنئي منذ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن إيران حققت “نصرا واضحا” على إسرائيل، مؤكدا أن “الكيان الصهيوني انهار تقريبا تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وسُحق بشكل كبير”، على حد وصفه.

وأضاف، في بيان متلفز، اليوم الخميس “الكيان الصهيوني ترنّح أمام ضرباتنا، ولم يكن يتصور يوما أن يتلقى مثل هذه الضربات المدمرة”.

اختراق دفاعات وتدمير قدرات

وأكد خامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من “اختراق الدفاعات المتعددة للأعداء”، مضيفا أن الرد الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي كان “مدمرا”، وأدى إلى “تدمير القدرات العسكرية للعدو الصهيوني”.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تنجح في تعطيل المواقع النووية، رغم محاولاتها وتصريحات الرئيس الأمريكي بهذا الشأن.

وأشار خامنئي إلى أن الولايات المتحدة “دخلت الحرب لأنها شعرت أن إسرائيل كانت ستدمر بالكامل لو لم تتدخل”، لكنه اعتبر أن “أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب”، مؤكدا أن إيران “انتصرت ووجهت صفعة قوية للنظام الأمريكي”.

وتابع أن “الذين ضخموا من حجم الهجوم الأمريكي علينا، هم أنفسهم من قللوا من أهمية ضربتنا للقاعدة الأمريكية”، مشددا على أن إيران قادرة على “استهداف القواعد الأمريكية في أي وقت تراه مناسبا، وهذا إنجاز كبير يمكن أن يتكرر”.

“الشعب يقف خلف قواته”

وأكد خامنئي أن “الولايات المتحدة تعادي إيران لأنها تريد استسلامها، وهذا لن يحدث أبدا”، مضيفا أن “تصور استسلام إيران ترهات لن يقبل بها الشعب الإيراني”.

ولفت إلى أن “الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يعلنوا صراحة رغبتهم في استسلام إيران، لكن ترامب أفشى هذا السر”، حسب تعبيره.

وأشار المرشد الأعلى إلى أن “الشعب الإيراني وقف صفا واحدا ودعم قواته المسلحة”، مضيفا “لن نقبل أبدا بمصطلح الاستسلام، والشعب يهزأ بما قاله ترامب”.

وفي ختام بيانه، شدد خامنئي على أن “إيران أظهرت شخصيتها المميزة، وأثبتت أنه في الأوقات الضرورية ستُسمع من هذه الأمة كلمة واحدة”، مؤكدا أن “أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية سيدفع مقابله الكيان الصهيوني تكاليف باهظة”.