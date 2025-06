شاهد: الصين تطور روبوت استطلاع عسكري بحجم بعوضة

نشرت الهيئة الرسمية للإذاعة والتلفزيون الصينية مقطع فيديو يظهر خبراء صينين بصدد العمل على تطوير روبوت طائر صغير للاستطلاع العسكري، حجمه يساوي حجم البعوضة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على المنصات، طالبا في جامعة التكنولوجيا الدفاعية وهو يحمل بين إصبعيه نموذج الروبوت الذي جاء على شكل بعوضة.

ورغم أن الحكومة الصينية لم تتوسع بعد في الاستخدامات الأمنية للروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي فإنه من المتوقع توسعها في هذه الاستخدامات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

