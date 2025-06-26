شهداء ومصابين في هجمات متزامنة للمستوطنين في رام الله ونابلس

شهدت عدة مناطق قرب رام الله ونابلس في الضفة الغربية المحتلة هجمات عنيفة من المستوطنين، مساء الأربعاء، أسفرت عن شهداء وجرحى، إلى جانب تدمير واسع في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة، جراء عدوان المستوطنين على بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله.

واقتحم المستوطنون البلدة تحت حماية قوات الاحتلال، وأضرموا النيران في منازل ومركبات الفلسطينيين، ما تسبب بخسائر فادحة في ممتلكات الأهالي.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، إن عشرات المستوطنين أقدموا على إحراق مبانٍ ومركبات في مناطق متفرقة قرب رام الله، في ظل عجز قوات الجيش الإسرائيلي عن السيطرة على الوضع.

وفي اعتداء آخر شرق رام الله، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 8 إصابات بالاختناق نتيجة إشعال المستوطنين النار في منزل يعود لعائلة أبو فزاع الكعابنة في تجمع أبو فزاع البدوي، حيث اندلعت ألسنة اللهب وسط حالة من الهلع بين النساء والأطفال.

وفي جنوب نابلس، طالت هجمات المستوطنين الأراضي الزراعية بين قريتي عقربا ومجدل بني فاضل، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة “صوف”، وقاموا بـ اقتلاع وتكسير نحو 80 شجرة، ما تسبب بخسائر فادحة للمزارعين الفلسطينيين.

حماس تعلق

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أن “جرائم الاحتلال ومستوطنيه وعدوانه على بلدة كفر مالك شرق رام الله وكافة محافظات الضفة الغربية، تستدعي وقفة جادة لأبناء شعبنا وكافة مؤسساته الرسمية والشعبية للتصدي لهذه الجرائم”.

وأضافت “جريمة الاحتلال في بلدة كفر مالك واستشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين، وما سبقه من عدوان للمستوطنين على البلدة وإحراقهم مركبات ومنازل لمواطنين في البلدة، يعبّر عن نهج متأصل في العدو الصهيوني الذي يهدف لقتل كل ما هو فلسطيني”.

وتابع البيان: هذه الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، وعلى شعبنا الثائر والتصدي بكل ما أوتي من قوة للمحتل وقطعان مستوطنيه، وضربهم في كافة نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة.