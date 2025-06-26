عجز والده عن شراء الحليب.. وفاة رضيع في غزة بسبب سوء التغذية (فيديو)

توفي رضيع عمره شهرين ويدعى أحمد بهاء طليب، في قطاع غزة اليوم الخميس بسبب سوء التغذية الشديد الذي عانى منه منذ ولادته في القطاع المحاصر.

وقال والده، وهو من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، إنه غير قادر على شراء علبة حليب لطفله، نظرا لأن سعرها يتجاوز 200 شيكل (نحو 60 دولار)، ولا يستطيع توفيرها، أو توفير غيرها من الأطعمة لطفله، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية نتيجة قلة المتاح منها بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

واضطرت أسرة الطفل إلى إحضاره لمستشفى قريب من محل سكنهم في محاولة لإنقاذه لكنه سرعان ما فارق الحياة.

الأونروا: الحصول على الطعام حق إنساني

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حذرت اليوم الخميس أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة “يمنع السكان المحتاجين بشدة من الحصول على الإمدادات الأساسية من الغذاء”، وأكدت أن الحصول على الطعام هو “حق إنساني أساسي”.

وقالت الوكالة في منشور إن المنظمات الإنسانية بما فيها الأونروا “تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة للوصول إلى المحتاجين”.

وأضافت “يجب على إسرائيل رفع الحصار والسماح لنا بالوصول الآمن دون عوائق لإيصال المساعدات على نطاق واسع وتوزيعها بأمان”.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ـشرين الأول 2023 أكثر من 56 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 132 ألف جريح، وأجبر أغلب السكان على النزوح لمخيمات الإيواء حيث يعانون من التجويع نتيجة الحصار الإسرائيلي.