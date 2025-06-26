فاينانشال تايمز تكشف معلومات استخباراتية بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب

قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، إن تقييمات استخباراتية أولية، تم تقديمها لحكومات أوروبية، تفيد أن “مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليما إلى حد كبير بعد الضربات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية”، وذلك وفق اثنين من المسؤولين الأوروبيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن المعلومات الاستخباراتية تفيد أن نحو 408 كيلو غرامات من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى مستوى قريب مما يلزم للحصول على أسلحة، “لم يكن في منشأة فوردو“، وقت أن تعرضت للضربات الأمريكية.

ووفق التقييمات الاستخباراتية، التي أشارت إليها الصحيفة، فقد تمت إعادة توزيع المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب على مواقع عدة أخرى في إيران.

لا معلومات محددة عن نتائج الضربة

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين مطلعين أن “الولايات المتحدة لم تقدم معلومات استخباراتية محددة لحلفائها في الاتحاد الأوروبي بشأن القدرات النووية المتبقية لإيران عقب الضربات”.

وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة “تحجب التوجيهات الواضحة بشأن كيفية تخطيطها للعلاقات المستقبلية مع طهران”.

تقييم يخالف ما أعلنه ترامب

وأوضحت الصحيفة أن هذا التقييم الاستخباري يخالف ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مواقع إيران النووية “طمست” بعد الضربات الأمريكية، يوم الأحد الماضي.

وكان ترامب قال في منشور على منصة “تروث سوشيال”، الخميس، في سياق حديثه عن منشأة فوردو الإيرانية، “لم يتم إخراج أي شيء من المنشأة.. سيستغرق الأمر وقتا طويلا، وسيكون خطرا للغاية، وثقيلا جدا ويصعب نقله”.

ورفض ترامب بشدة ما أوردته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن تقرير استخباري مسرب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الضربات الأمريكية أدت إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني أشهرا عدة، وليس تدميره بالكامل.

غير أن الصحيفة نقلت عن مصادرها أن حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي “ما زالت تنتظر تقريرا استخباريا شاملا عن مستوى الضرر الذي لحق بمنشأة فودرو”، التي بنيت على أعماق كبيرة تحت الأرض في منطقة جبلية بالقرب من مدينة قم الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد التقارير الاستخباراتية الأولية تحدث عن “ضرر كبير” تعرضت له منشأة فوردو، ولكن “ليس تدميرا هيكليا شاملا” للمنشأة.

مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

وذكرت الصحيفة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يصل إلى ما يزيد عن 8400 كيلو غرام، لكن أكثره مخصب إلى مستويات منخفضة.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن إيران لديها نحو 408 كليو غرامات من اليورانيوم المخصب لمستوى 60%، وكان مخزنا في المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، قبل أن تبدأ إسرائيل هجومها على إيران الأحد 13 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإذاعة فرنسا الدولية يوم الخميس إن البرنامج النووي الإيراني “تعرض لأضرار جسيمة”، لكنه في الوقت ذاته قال إن الحديث عن تدميره بالكامل “مبالغ فيه”.