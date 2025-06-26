شاهد: تغيير كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة في مكة، كما جرت العادة السنوية، حيث تم تفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، مع بداية العام الهجري الجديد.

وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، على منصة إكس اليوم الخميس “بفضل الله، تم الانتهاء من مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1447هـ بنجاح، سائلين الله أن يزيد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا”.

وتستمر العناية..

مراسم تغيير ⁧#كسوة_الكعبة_المشرفة⁩ مطلع العام الهجري الجديد 1447 هـ . pic.twitter.com/mBTErcbb4i — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) June 25, 2025

عملية تبديل الكسوة

وذكرت الهيئة أن تنفيذ عملية التغيير، أشرف عليها 154 صانعًا من الكوادر الوطنية المؤهلة، موزعين على جوانب الكعبة المشرفة وسطحها، كل حسب اختصاصه، لضمان إنجاز المهام بدقة.

وقالت إن عملية تبديل الكسوة بدأت بفك المذهبات والقناديل والحُلي المثبتة على الكسوة القديمة، وذكرت أن الفريق المختص أنزل الستارة الخارجية لباب الكعبة، البالغ طولها 6.35 أمتار وعرضها 3.33 أمتار، تمهيدا لإسدال الكسوة الجديد.

pic.twitter.com/DjAT4Qle4x — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) June 25, 2025

47 قطعة من الحرير الأسود

ووصفت الهيئة، الكسوة الجديدة، وذكرت أنها تتكون من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، ومطرزة بـ68 آية قرآنية بخيوط من الفضة المطلية بالذهب عيار 24، ويبلغ وزنها الإجمالي نحو 1415 كيلوغراما.

وذكرت أن الكسوة تضم 120 كيلوغراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوغراما من الفضة الخالصة، إلى جانب 825 كيلوغراما من الحرير، و410 كيلوغرامات من القطن الخام، ونشرت صورا لمراسم تبديل الكسوة.

تبدأ مراسم تغيير الكسوة بنقلها من مجمع الملك عبد العزيز لصناعة #كسوة_الكعبة_المشرفة وفق تنظيم دقيق في شاحنة مخصصة إلى #المسجد_الحرام. pic.twitter.com/H1cAA3uHn6 — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) June 25, 2025

تخصيص مقطورة خاصة

وضمن استعدادات مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، تم تخصيص مقطورة خاصة لنقل وحمل كسوة الكعبة، للحفاظ عليها حتى وصولها إلى المسجد الحرام.

وتصنع الكسوة في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الذي يعمل فيه نحو 200 صانع وإداري، ويضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول، يبلغ طولها 16 مترا وتعمل بنظام الحاسب الآلي لتجميع الكسوة.