“ميسي.. هل تتزوجني؟”.. عرض يفاجئ نجم الأرجنتين خلال المباراة والفيفا يوثق اللحظة (شاهد)

فاجأت امرأة مسنّة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بطلب الزواج منه خلال مباراة فريقه أمام بالميراس البرازيلي، التي أقيمت فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

“ميسي.. هل ستتزوجني؟”

ورصد مقطع مصوّر، نشره حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المرأة العجوز وهي ترفع لافتة في مدرجات ملعب “هارد روك” بولاية فلوريدا، مكتوبا عليها: “ميسي.. هل ستتزوجني؟”، في إشارة واضحة إلى رغبتها في الزواج منه.

امرأة مسنة تطلب الزواج من #ميسي في الملعب.. شاهد ردة فعل النجم الأرجنتيني#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Z4jLTTC9b6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2025

واكتفى “البرغوث” الأرجنتيني بابتسامة لطيفة وإشارة ودّية نحو المرأة، في مشهد لاقى انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحسم التعادل الإيجابي (2-2) نتيجة المباراة التي جمعت إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي، في ثالث جولات كأس العالم للأندية لعام 2025.