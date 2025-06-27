استمرار المجازر.. إسرائيل تواصل استهداف متلقي المساعدات في قطاع غزة (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين صباح اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مدرسة شعبان الريس بحي التفاح في مدينة غزة.

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطينيّين اثنين، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى المعمداني، بعد استهداف إسرائيل مجموعة من المواطنين في حي التفاح.

واستهدفت غارة لقوات الاحتلال، تجمعا للمواطنين بالقرب من مدرسة شعبان الريس في حي التفاح شرق مدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في المدينة.

شهداء وجرحى بنيران الاحتلال

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شهيدين وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى الكويت، جراء إصابتهم بنيران الاحتلال التي استهدفت تجمعا للمواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات جنوب شارع الطينة في خان يونس، جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في المواصي غرب مدينة خان يونس.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية، استشهاد الطبيب أيمن سليمان أبو طير، وابنة أخيه أميرة محمد أبو طير، جراء قصف الاحتلال خيمة في شارع 5 بالمواصي، ليلتحق بوالدته وزوجته وأطفاله الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد الصياد حسن علي مقداد بنيران زوارق الاحتلال الحربية، كما استشهد مواطن في غارة للاحتلال على بلدة القرارة شمال خان يونس.

وأعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وصول جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا بنيران أطلقتها طائرات الاحتلال المسيّرة على بلدة بني سهيلا وحي الشيخ ناصر شرق المدينة، وعرف من بين الشهداء الشاب حمادة محمد صالح العقاد.

كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، وصول جثمان شهيد و43 إصابة جراء استهداف الاحتلال، تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

نسف المنازل

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، إلى جانب تنفيذ عمليات نسف كبيرة لمنازل ومبان في المنطقة، وتفجير “روبوتات” مفخخة في محيط شارع مسعود شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدينة خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان شمال المدينة.