ترامب: وقعنا اتفاقا تجاريا مع الصين وسنوقع قريبا مع الهند
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة وقّعت الأربعاء اتفاقا مع الصين يتعلق بالتجارة، دون ذكر التفاصيل.
وكان البلدان توصلا إلى هدنة تجارية في لندن في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد محادثات وصفها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأنها أسهمت في إكمال بنود اتفاق، تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف، لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
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وأضاف ترامب أنه سيتم توقيع اتفاق قريبا مع الهند، مشيرا إلى أن “الجميع يريد إبرام صفقات معنا”.
“القانون الكبير والجميل”
جاء ذلك خلال فعالية في البيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يريد ترامب من الكونغرس إقراره قبل عطلة الرابع من يوليو/تموز المقبل، ويصفه “بالقانون الكبير والجميل”.
وحذر ترامب أنه “إذا لم يتم تمرير مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي قدمه سيترتب على ذلك زيادة في الضرائب بنسبة 68%”.
وأشار ترامب إلى أن القانون المقترح سوف يلغي الضرائب على الإكراميات في المطاعم والمقاهي، وهو ما سوف يستفيد منه الآلاف من العمال الأمريكيين.
ترامب يعدد إنجازاته
وعدّد ترامب إنجازاته في ملفات مختلفة مثل الهجرة وإعادة صناعات كثيرة إلى الولايات المتحدة، وضرب المواقع النووية في إيران، وهذا أهم ما قاله:
- أصبحنا أعظم بلد بعد أن ظن الجميع حتى العام الماضي أننا في عداد الأموات.
- سأفي بجميع الوعود التي قطعتها في الحملة الانتخابية.
- سيكون من المفيد إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.
- قاذفات “بي-2” أصابت أهدافها في إيران ومحتها بالكامل، بخلاف ما يقوله الإعلام الكاذب.
- جامعة هارفارد انتهكت الكثير من المحاذير رغم أنها حصلت على مليارات الدولارات.
- عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودنا انخفض إلى الصفر.
- سنعين 3 آلاف عنصر في أمن الحدود و10 آلاف آخرين في دوائر الهجرة.
- أعدت صناعة السيارات إلى ولاية ميتشغان بعد أن كانت المصانع تنتقل إلى الصين والهند.