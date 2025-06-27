ترامب يتوعد بقصف إيران مجددا ويوجه رسالة لخامنئي (فيديو)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بإمكانية توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، إذا ما ثبت استمرار برنامجها النووي وتحديداً أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة. “إذا أظهرت التقارير الاستخباراتية أن إيران عادت إلى التخصيب بمستويات غير مقبولة، سأفكر دون أي شك في قصفها مرة أخرى”، في إشارة إلى الغارات الأمريكية التي استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية قبل أيام.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الهجوم الأخير كان “ناجحاً للغاية”، مؤكداً أن “طيارينا الرائعين” نفذوا العملية بدقة عالية من ارتفاع تجاوز 52 ألف قدم، مستخدمين صواريخ دقيقة لضرب الأهداف النووية الإيرانية.

إيران تطلب لقاء بعد الضربات

وكشف ترامب أن طهران أعربت عن رغبتها في عقد لقاء مع واشنطن بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الطلب أو الجهة الإيرانية التي تقدمت به. وقال “هم يريدون لقاء.. لقد تعرضوا للدمار.. وأعتقد أنهم باتوا يعرفون حجم الرد الأمريكي”.

رد مباشر على خامنئي

ورداً على تصريحات أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي زعم فيها أن إيران “خرجت منتصرة في هذه الحرب”، قال ترامب “لقد أصدرت بياناً رداً عليه.. قلت له أنت رجل دين وتحظى باحترام في بلدك.. عليك أن تقول لشعبك الحقيقة.. لقد تعرضتم لهزيمة.. كما أن إسرائيل تتعرض لهجمات.. لكننا جميعاً نسعى لإنهاء هذه الدوامة من الضربات والكراهية”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أوقف على الفور العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد أن قال خامنئي إن بلاده حققت انتصارا على الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال “خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل”.

وأضاف “تلقيت بيانا مليئا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فورا عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها”.

ودعا ترامب إيران للعودة إلى مسار النظام العالمي وإلا ستزداد الأمور سوءا، وخاطب خامنئي بنهاية تعليقه قائلا “لقد هزمت شرّ هزيمة”.

الوكالة الدولية والتفتيش النووي

وفيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، شدد ترامب على ضرورة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة دولية تحظى بثقة الولايات المتحدة، بتنفيذ عمليات تفتيش كاملة داخل إيران. وقال “نريد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لأي جهة نثق بها أن تتمتع بحقوق كاملة للتفتيش”.

ورغم تصاعد التوتر، أبدى ترامب تفاؤله قائلاً “لا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي بعد الآن.. هم يعلمون جيداً العواقب”.

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده ستواصل اتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية أمنها القومي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.