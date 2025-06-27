زفاف القرن.. حفل زواج أسطوري لجيف بيزوس في إيطاليا (صور)

بدأ الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة “أمازون”، ومذيعة التلفزيون السابقة لورين سانشيز، 3 أيام من احتفالات باذخة بزفافهما في مدينة البندقية الإيطالية، الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية ضيوفهم من كبار الشخصيات من المظاهرات.

وكان الملياردير الأمريكي بيل غيتس، من بين أحدث الوافدين الذين انضموا إلى شخصيات أخرى شهيرة، مثل المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، ستحضر الاحتفالات.

واستغلت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، اللذان حضرا يوم الثلاثاء، حضورهما المبكر لمشاهدة المعالم السياحية والتسوق.

ومن المتوقع مشاركة ما بين 200 و250 من كبار الشخصيات بمجالات الأعمال والسياسة والاقتصاد في الحدث الذي وصف على نطاق واسع بأنه “زفاف القرن”، الذي يُقدر أن تبلغ تكلفته 50 مليون دولار.

احتجاجات في البندقية

وأثار الحفل جدلا حول تأثيره في واحدة من أجمل مدن العالم، إذ يرى محتجون أنه مثال على أن البندقية أصبحت هدية للغرباء الأثرياء، لكن آخرين يستمتعون بالمشهد والإنفاق.

وتسلق ناشط أحد أعمدة ساحة القديس مرقس الرئيسة، ورفع لافتة كتبت عليها عبارة “واحد بالمئة يخربون العالم” احتجاجا على وجود الملياردير بيزوس في البندقية.

ووصل بيزوس وسانشيز إلى البندقية على متن طائرة “هليكوبتر”، الأربعاء، واستقرا في فندق أمان الفاخر، حيث يبلغ سعر الغرفة المطلة على القناة الكبرى 4 آلاف يورو على الأقل لليلة الواحدة.

ووضع محتجون على حفل زفاف بيزوس صورة عملاقة له في أحد ميادين المدينة، وكتبوا عليها “إذا كنت تستطيع تأجير البندقية فيجب أن تدفع المزيد من الضرائب”.

وتنتهي الاحتفالات يوم السبت بحفل الزفاف الرئيس الذي سيقام في إحدى قاعات “أرسينالي”، وهو حوض بناء سفن كبير من العصور الوسطى جرى تحويله إلى مساحة فنية في منطقة كاستيلو الشرقية.

ترتيبات قانونية خاصة للزواج

ومن المقرر أن يتبادل بيزوس وسانشيز عهود الزواج، الجمعة، في جزيرة سان جورجيو الصغيرة المقابلة لساحة القديس مارك الرئيسة في حفل زواج قال عنه مسؤول كبير في مجلس المدينة إنه لن يكون له أي وضع قانوني بموجب القانون الإيطالي.

وذكر موقع مجلة “فورتشن” الأمريكية أن بيزوس وسانشيز تزوجا بالفعل قانونيا في الولايات المتحدة، بعد إجراءات قانونية خاصة نظرا لضخامة ثروة بيزوس التي تبلغ 223.7 مليار دولار، وفق ما ذكره الموقع.

وقال موقع “فورتشن” إنه كان من المقرر في الأصل أن يعقد زواج بيزوس وسانشيز في شتاء عام 2024، لكن تعديلات قانونية على اتفاقية ما قبل الزواج أجّلت الموعد، وهي الاتفاقية التي تحدد الطريقة التي سوف تقسم بها الأملاك في حال الطلاق.

وأضاف الموقع أن محامي بيزوس منعوه من المضي قدمًا حتى تتم تسوية اتفاقية ما قبل الزواج، نظرا لأهميتها في تحديد حقوق الطرفين في حال الطلاق، وأيضا تأثيرها على حقوق الورثة في حالة الوفاة.

ويأتي الإصرار من جانب فريق المحامين لدى بيزوس على توقيع هذا الاتفاق، قبل زواجه بسانشيز، بعد طلاق مؤسس “أمازون” في عام 2019 من ماكنزي سكوت، بعد 25 عاما، حيث لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل.

وفي تسوية طلاقهما، حصلت ماكينزي على 25% من حصتهما المشتركة في “أمازون”، والتي تُقدر قيمتها بنحو 36 مليار دولار، ما جعلها إحدى أكثر حالات الطلاق تكلفة في التاريخ.