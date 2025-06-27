شاهد: سرايا القدس تفجر آلية إسرائيلية شرق جباليا وتستهدف تجمعات للاحتلال

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، مشاهد توثيقية لعملية تفجير استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها السرايا لحظة قيام مقاتليها بتجهيز عبوة أرضية ناسفة وزرعها في محيط مسجد رياض الصالحين شرق المخيم، ثم ردمها بدقة تحت مسار مرور الآلية الإسرائيلية.

وتضمنت المشاهد لحظة انفجار العبوة بالآلية المستهدفة، حيث وثقت كاميرا مراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي إصابتها إصابة مباشرة.

وفي عملية أخرى، أعلنت سرايا القدس أنها نفذت، بالتنسيق مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – قصفًا مكثفًا بقذائف الهاون استهدف تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في محيط مدخل مدينة حمد شمال محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت السرايا أن هذا الاستهداف المشترك جاء ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد محاور التوغل الإسرائيلي في القطاع.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّفت سرايا القدس من نشر المقاطع المصورة التي توثق عملياتها العسكرية، والتي أظهرت تنفيذ كمائن محكمة ضد قوات الاحتلال في مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، خاصة في محاور القتال في جباليا وخانيونس.

يُشار إلى أن فصائل المقاومة في غزة، وفي مقدمتها سرايا القدس وكتائب القسام، دأبت منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على نشر توثيقات مصورة لعملياتها، متعهدة بمواصلة القتال حتى انسحاب الاحتلال من القطاع.