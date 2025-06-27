شهداء متفحمون بينهم رضيعة بقصف الاحتلال مدرسة في شمال غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن غارة إسرائيلية استهدفت، صباح اليوم الجمعة، مدرسة “أسامة بن زيد” الواقعة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين، بينهم رضيعة، إضافة إلى عدد من المصابين.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة مباشر من داخل مجمع الشفاء الطبي، معظم الشهداء وقد وصلوا في حالة تفحم كامل، ما يعكس شدة القصف الذي طال المدرسة.

مجزرة جديدة في البريج

وفي الأثناء، استهدفت طائرة حربية إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة لتلقي العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 56 ألفا و331 شهيدا، و132 ألفا و632 مصابا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة، 72 شهيدا و174 مصابا، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.