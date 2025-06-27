بعمليات مشتركة.. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لتوغل الاحتلال في أنحاء غزة (فيديو)

نشرت كتائب (الشهيد أبو علي مصطفى) اليوم الجمعة مشاهد من عملية عسكرية قامت بها بتاريخ 25 يونيو/حزيران، على موقع “ناحل عوز” العسكري الإسرائيلي، شرق مدينة غزة، وقالت إن ذلك “في إطار ردها المستمر على جرائم الاحتلال”.

وكتبت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في تعليق مصاحب لمقطع الفيديو “مشاهد من استهداف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع موقع “ناحل عوز” العسكري الصهيوني شرق مدينة غزة بصاروخين من عيار “107” ملم”.

وأضاف التعليق أن ذلك يأتي “في إطار ردنا المستمر على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”. وبيّن الفيديو مقاومين يقومون بتجهيز منصة إطلاق الصواريخ وتجهيز القذيفة قبل إطلاقها صوب الهدف.

عملية مشتركة

من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت وبالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تجمعاً لجنود الاحتلال عند مدخل مدينة حمد شمال خان يونس.

وقالت سرايا القدس في بيان اليوم الجمعة “قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين محيط مدخل مدينة حمد شمال خان يونس“.

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت قمرة آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

قنص جندي إسرائيلي

ويوم الأربعاء، بثت سرايا القدس، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت في بيان عبر تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”. وأظهرت المشاهد رصد جنود الاحتلال من قبل أحد مقاتلي سرايا القدس.

وكتبت قرب المقاتل لافتة “سرايا القدس-لواء غزة-كتيبة حطين-سلاح القنص” فيما بيّن المقطع جنود الاحتلال وهم يسحبون الجندي المستهدف بعد قنصه.