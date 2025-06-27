مسن يشعل النار داخل مترو أنفاق مزدحم إثر مروره بأزمة عاطفية (شاهد)

نشرت النيابة العامة في كوريا الجنوبية مقطع فيديو يوثق لحظات مروعة من داخل مترو الأنفاق في العاصمة سيول، حيث ظهر رجل وهو يسكب بنزينًا ويشعل النار داخل عربة مزدحمة.

الحادث وقع في مايو/أيار الماضي لكن السماح بنشر المشاهد جاء مؤخرا بعد انتهاء مرحلة أولية من التحقيقات.

وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص، بينما تمكن بقية الركاب من مغادرة القطار سريعًا، فلم تُسجل أي وفيات.

في مشهد صادم.. مشتبه به يشعل حريقا داخل مترو أنفاق مكتظ بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول pic.twitter.com/zgYTD14bUc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 27, 2025

تخطيط مسبق

وكشفت التحقيقات أنّ المشتبه به، البالغ من العمر 67 عامًا، كان يمر بمرحلة نفسية صعبة مرتبطة بإجراءات طلاقه.

وأوضح المحققون أنّه خطط بدقة لهجومه؛ إذ اشترى البنزين مسبقًا، ثم تخلّص من مقتنياته الشخصية التي قد تكشف هويته، وجال يومًا كاملًا في محطات رئيسية بوسط سيول لاستطلاع أفضل موقع لتنفيذ الحريق.

ووجهت النيابة العامة إلى الرجل تهم محاولة القتل والحرق العمد.