الأخبار|كوريا الجنوبية

مسن يشعل النار داخل مترو أنفاق مزدحم إثر مروره بأزمة عاطفية (شاهد)

كشفت التحقيقات أن المشتبه به خطط بدقة لهجومه
كشفت التحقيقات أن المشتبه به خطط بدقة لهجومه (غيتي)
27/6/2025

نشرت النيابة العامة في كوريا الجنوبية مقطع فيديو يوثق لحظات مروعة من داخل مترو الأنفاق في العاصمة سيول، حيث ظهر رجل وهو يسكب بنزينًا ويشعل النار داخل عربة مزدحمة.

الحادث وقع في مايو/أيار الماضي لكن السماح بنشر المشاهد جاء مؤخرا بعد انتهاء مرحلة أولية من التحقيقات.

وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص، بينما تمكن بقية الركاب من مغادرة القطار سريعًا، فلم تُسجل أي وفيات.

تخطيط مسبق

وكشفت التحقيقات أنّ المشتبه به، البالغ من العمر 67 عامًا، كان يمر بمرحلة نفسية صعبة مرتبطة بإجراءات طلاقه.

وأوضح المحققون أنّه خطط بدقة لهجومه؛ إذ اشترى البنزين مسبقًا، ثم تخلّص من مقتنياته الشخصية التي قد تكشف هويته، وجال يومًا كاملًا في محطات رئيسية بوسط سيول لاستطلاع أفضل موقع لتنفيذ الحريق.

ووجهت النيابة العامة إلى الرجل تهم محاولة القتل والحرق العمد.

المصدر: الجزيرة مباشر

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