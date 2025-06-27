مصرع 19 شخصا في حادث مروع شمالي مصر

لقي 19 شخص مصرعهم في حادث سير اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية (شمال مصر)، في واحدة من أكثر كوارث الطرق دموية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصادر أمنية وطبية قولها إن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر وعنيف بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وحافلة صغيرة من نوع “ميكروباص” كانت تقل عددًا من العمالة اليومية، أغلبهم من الشباب، بينهم أطفال دون سن الـ18 عامًا.

وأوضح تقرير المعاينة الأولية وفقا لما نقلته الصحيفة أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في الحادث، الذي أسفر عن تحطم كامل للمركبتين وتناثر الضحايا على جانب الطريق في مشهد مأساوي.

وتم نقل الجثامين إلى عدد من مستشفيات المحافظة. واستقبلت مستشفى قويسنا المركزي 6 جثامين، بينما استقبلت مستشفى أشمون العام 5 جثامين، ونُقل 5 آخرون إلى مستشفى الباجور التخصصي، فيما استقبلت مستشفى سرس الليان ثلاث جثث.

وأفادت المصادر بوجود صعوبة في التعرف على هوية بعض الجثامين، نظرًا لعدم حملهم أوراقًا ثبوتية.

يُذكر أن الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية شهد في أبريل/نيسان الماضي حادثًا مروعًا آخر أسفر عن وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة في تصادم مماثل.