الأونروا: يجب وضع حد لهذا العمل الشائن في غزة

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى العودة لنظام توزيع المساعدات في غزة عبر الأمم المتحدة.

وقالت الأونروا في منشور على فيسبوك، اليوم السبت، إن نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي الأمريكي الجديد في غزة أصبح ساحة للقتل، مشيرة إلى أن التقارير تؤكد مقتل أكثر من 400 جائع في غزة منذ بدء تشغيل الآلية الأمريكية الإسرائيلية قبل شهر واحد فقط.

وطالبت الأونروا بضرورة العودة إلى نظام توزيع المساعدات في غزة عبر الأمم المتحدة، ووضع حد “لهذا العمل الشائن”، على حد وصفها.

كما أفادت الأونروا، اليوم السبت، بأن الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة. وقالت “تواصل الاستجابة الصحية في قطاع غزة مواجهة تحديات تشغيلية جسيمة، بما في ذلك إلحاق أضرار كبيرة بالمرافق الصحية”.

وأشارت إلى عقبات أمام التحركات الآمنة، وفرض قيود على دخول الإمدادات الطبية والوقود الحرج.

ولفتت إلى استمرار عمليات الهدم الجماعي في ظل العملية الإسرائيلية التي بدأت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي دخلت شهرها السادس في شمال الضفة الغربية.