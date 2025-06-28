“لا تنسوا شعب السودان”.. صرخة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة “كارثة”

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن القتال المستمر في السودان أدى إلى نزوح أعداد أكبر من الناس مقارنة بأي أزمة أخرى في العالم، وقال “ناشدوا العالم.. لا تنسوا شعب السودان”.

وذكّر غيبريسوس في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، بالحرب وتداعياتها المأساوية على الشعب السوداني، وقال إن المرافق الصحية في البلاد، خارجة عن الخدمة ولا تقدم سوى رعاية محدودة.

وأضاف أن “الأمراض تنتشر بسرعة، نحن بحاجة إلى تمويل عاجل ونحتاج إلى الوصول لضمان حصول الناس على الرعاية الصحية التي يحتاجونها”.

جهود أممية لوقف إطلاق النار

يأتي ذلك في وقت، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على تواصل مع طرفي النزاع في السودان سعيا لإرساء هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وافق عليها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن غوتيريش دعا خلال اتصال بالبرهان، إلى “وقف إطلاق نار لمدة أسبوع” في الفاشر التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

الأمم المتحدة تسعى لهدنة إنسانية لمعالجة "الوضع المأساوي" في الفاشرhttps://t.co/gWIW0vG3ay — الأمم المتحدة (@UNarabic) June 28, 2025

وفي تصريح لصحفيين أمس، قال غوتيريش إن “الاتصال بالجانبين يهدف بالأساس إلى تحقيق هذه الهدنة”.

وأضاف “الوضع مأساوي في الفاشر، الناس يتضورون جوعا وهم في وضع صعب للغاية”، مشيرا إلى ضرورة إرساء هدنة لإتاحة توزيع المساعدات، وقال إن ذلك يجب أن تتم الموافقة عليه مسبقا.

وقال غوتيريش إنه تلقى ردا إيجابيا من البرهان، وأضاف “آمل أن يدرك الجانبان مدى أهمية تجنب الكارثة التي نشهدها في الفاشر”.

ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، منذ إبريل/نيسان عام 2023 حربا مدمرة اندلعت على خلفية صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.