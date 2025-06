الصحة العالمية: الوضع في غزة يفوق حدود الكارثة

أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرًا جديدًا وصف فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة بأنها “تفوق حدود الكارثة”، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تدفق المساعدات الأساسية إلى السكان المحاصرين.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة “إكس” أشار غيبريسوس إلى أن النظام الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار شبه الكامل، موضحًا أن “فقط 17 مستشفى من أصل 36 في القطاع لا تزال تعمل جزئيًا، فيما لا توجد أي مستشفيات قيد الخدمة في شمال غزة أو مدينة رفح“.

The situation in #Gaza is beyond catastrophic.

Only 17 hospitals are functioning even partially out of 36 across the Strip. No hospitals are operating in the North of Gaza or Rafah.@WHO calls for access at scale for:

-food

-water

-fuel

-medicine

through all possible routes.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2025