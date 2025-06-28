الأخبار|قطاع غزة

الصحة العالمية: الوضع في غزة يفوق حدود الكارثة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس (غيتي إيميجز)
28/6/2025

أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرًا جديدًا وصف فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة بأنها “تفوق حدود الكارثة”، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تدفق المساعدات الأساسية إلى السكان المحاصرين.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة “إكس” أشار غيبريسوس إلى أن النظام الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار شبه الكامل، موضحًا أن “فقط 17 مستشفى من أصل 36 في القطاع لا تزال تعمل جزئيًا، فيما لا توجد أي مستشفيات قيد الخدمة في شمال غزة أو مدينة رفح“.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن الوضع الراهن يحتم اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية، قائلاً “ندعو إلى السماح بوصول المساعدات بشكل واسع النطاق، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والأدوية، عبر جميع المسارات الممكنة”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان