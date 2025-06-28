“المفروض نكون بالمدارس”.. أطفال من غزة ينبشون القمامة بحثا عن لعبة أو وقود للتدفئة (شاهد)

في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وثق مقطع فيديو مشهدا لأطفال من غزة وهم يبحثون وسط أحد مكبّات القمامة في حي الرمال بمدينة غزة عن ما يمكنهم استخدامه للعب أو التدفئة، في ظل انقطاع الغاز والظروف القاسية الناتجة عن الحرب المستمرة.

وخلال المقطع، قال أحد الأطفال وهو يجمع قطع المطاط “بنلم مغيط نلعب فيه”. بينما قال طفل آخر “بنلم وقود للنار لأنه ما في غاز في البلد بسبب الحرب”.

وعند سؤاله عمّا يجب أن يكون عليه حاله الآن، أجاب الطفل “المفروض أكون بالمدرسة، بس بسبب الحرب قاعد بلم من مجمعات الزبالة عشان ندور حطب نولع فيه نار لأخويا الصغير عشان يشرب الحليب”.

أطفال غزيون يبحثون عن الألعاب والوقود بين القمامة في حي الرمال بمدينة غزة.. وهذه هي أمنياتهم للمستقبل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LI5QtN6Syq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2025

“المفروض نكون بالمدارس”

وتابع “المفروض نكون في المدارس بنقرأ ونكتب، بس الحرب خلّتنا ندور في المجمعات”. وعن أمنياته، قال “نتمنى نرجع لدورنا ونرجع للمدارس”، بينما أضاف طفل آخر “نرجع للحارة، نعيش في دورنا زي الأول”.

وأوضح الأطفال أنهم حاليا يعيشون في خيمة عند مفترق السرايا وسط غزة، في ظل ظروف مأساوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وخلّفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.