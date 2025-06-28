“النار قوية يا إخوان”.. مستوطنون يضرمون النيران في أراضي الفلسطينيين برام الله (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق قيام مستوطنين إسرائيليين بإشعال النيران في أراضي المواطنين الفلسطينيين بمنطقة باب الواد في بلدة يبرود شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهر الفيديو صوت أحد المواطنين الفلسطينيين في المكان وهو يصرخ قائلا “النار قوية يا إخوان، يا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين تسللوا إلى منطقة باب الواد بالبلدة، وأضرموا النار في أعشاب وأراض مزروعة بأشجار الزيتون.

وأشارت الوكالة إلى أن حريقا كبيرا اندلع في مساحات من الأراضي المزروعة، في حين عرقل المستوطنون وصول المواطنين إلى المنطقة لإخماده.

تصاعد وتيرة الاعتداءات

يأتي ذلك بينما تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إذ يرتكبون اعتداءات بحق المواطنين والمنازل والممتلكات، ويشيّدون بؤرا استيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مايو/أيار الماضي وحده، تنفيذ المستوطنين 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تراوحت بين هجمات مسلحة، إلى جانب تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإغلاقات قسرية.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.