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الهلال يعلن إصابة قائده الدوسري وغيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

epa12191836 Stefan Lainer of Salzburg (L) in action against Salem Aldawsari of Al Hilal (R) during the FIFA Club World Cup 2025 match between FC Salzburg and Al Hilal in Washington, DC, USA, 22 June 2025. EPA-EFE/SHAWN THEW
سالم الدوسري قائد فريق الهلال يغيب للإصابة عن ماتبقى من كأس العالم للأندية (epa)
28/6/2025

أعلن الهلال السعودي اليوم السبت إصابة قائده سالم الدوسري وغيابه عما تبقى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على منصة إكس “أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب سالم الدوسري في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع”.

وأحرز سالم هدفا في فوز الهلال 2-صفر على باتشوكا المكسيكي أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليساعد الفريق على التأهل إلى دور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

وتعني الإصابة غياب سالم عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

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