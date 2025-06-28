الهلال يعلن إصابة قائده الدوسري وغيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

أعلن الهلال السعودي اليوم السبت إصابة قائده سالم الدوسري وغيابه عما تبقى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على منصة إكس “أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب سالم الدوسري في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع”.

وأحرز سالم هدفا في فوز الهلال 2-صفر على باتشوكا المكسيكي أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليساعد الفريق على التأهل إلى دور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

وتعني الإصابة غياب سالم عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.