الهلال يعلن إصابة قائده الدوسري وغيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية
28/6/2025
أعلن الهلال السعودي اليوم السبت إصابة قائده سالم الدوسري وغيابه عما تبقى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.
وقال الهلال في بيان عبر حسابه على منصة إكس “أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب سالم الدوسري في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع”.
🔹 تحديثات لاعبي #الهلال الطبية pic.twitter.com/hSma7uG3dk
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 28, 2025
وأحرز سالم هدفا في فوز الهلال 2-صفر على باتشوكا المكسيكي أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليساعد الفريق على التأهل إلى دور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة.
وتعني الإصابة غياب سالم عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.
المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز