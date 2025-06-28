بعد أداء اليمين أمام البرهان.. وزيرا الدفاع والداخلية في السودان يستعرضان خططهما (فيديو)

أدى وزيرا الدفاع والداخلية في السودان، الفريق حسن داود كيان والفريق بابكر سمرة مصطفى، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وذلك في مراسم رسمية شهدها القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وفي أول تصريحات له عقب أدائه اليمين، أكد وزير الدفاع أن البلاد تمر بظروف استثنائية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال “شعبنا السوداني يحتاج إلى جهد الجميع. ومعا سنبني بلدنا، ونعبر به إلى بر الأمان”.

تحقيق السلام والاستقرار

وأضاف الوزير “حريصون على الدفاع عن سيادة السودان وتحقيق السلام والاستقرار. سنستمع إلى المواطنين ونتلقى توصياتهم، وسنلتزم بحكم القانون والشفافية والمحاسبة لأي تقصير في أداء الواجب تجاه الشعب السوداني”.

وأشاد الوزير بدور القوات الأمنية المختلفة، مثنيا على التضحيات الكبيرة التي يقدمها من وصفهم بـ”المقاتلين الصامدين في الميدان”. وأضاف “من دون أمن، لا اقتصاد ولا تنمية. هدفنا سد الثغرات الأمنية وحماية الاقتصاد السوداني وصولا إلى رفاهية الشعب”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية بابكر سمرة مصطفى أن وزارته تدرك حجم التحديات الأمنية التي تواجه البلاد في ظل الوضع الاستثنائي الراهن، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية “صعبة ولكنها ليست مستحيلة”، على حد تعبيره.

خطة أمنية شاملة

وأوضح الوزير أن هناك خطة أمنية شاملة يجري إعدادها بالتعاون مع الشرطة السودانية بهدف “فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون”.

وقال “نعلم أن مسؤوليات وزارة الداخلية كبيرة حتى في الأوقات العادية، فما بالكم في هذه الظروف الاستثنائية؟ لكننا على ثقة بأننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة”.

وأشار مصطفى إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة ترتيب القوات وتنظيمها، وسد الثغرات الأمنية، ومراجعة آليات العمل الداخلي، مؤكدا أن جميع الإمكانات ستُسخَّر لخدمة المواطن السوداني.

وأضاف “نعد المواطنين بأن نكون عند حسن ظنهم، وسنعمل بكل جهد حتى نحقق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار”.