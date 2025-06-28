رحلة ترفيهية في عرض البحر تتحول إلى فاجعة في لحظات (شاهد)

شهدت مدينة سوات شمال غربي باكستان، فيضاناً مفاجئاً ضرب منطقة سياحية، ما أدى إلى غرق 19 شخصاً أثناء رحلة ترفيهية، بينهم 12 من أفراد عائلة واحدة.

الضحايا علقوا بين المياه المتدفقة وتشبثوا بالحجارة محاولين النجاة، إلا أن قوة الفيضان جرفتهم بعيداً.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 9 جثامين وإنقاذ 3 أشخاص، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن المفقودين الآخرين في محاولة للعثور عليهم وإنقاذهم.

غرق 19 شخصا بينهم 12 من عائلة واحدة خلال رحلة سياحية جراء فيضان مفاجئ بمدينة سوات شمال غربي باكستان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0S937Wpx6y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 27, 2025

وأفادت هيئة إدارة الأزمات الباكستانية بمصرع 15 شخصا، إثر سيول وأمطار غزيرة تشهدها أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت هيئة إدارة الأزمات أن 10 أشخاص قضوا في إقليم البنجاب خلال الموجة الأولى من الأمطار الموسمية، كما تسببت السيول في مقتل 5 وفقدان 12 آخرين في مقاطعة وادي سوات شمال غرب باكستان.