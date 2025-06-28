صور من مسيَّرة إسرائيلية توثق معركة بين المقاومة والاحتلال (فيديو)

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن عملية عسكرية نوعية من المسافة صفر كانت قد نفذتها في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقالت القسام في تعليق لها على موقع تليغرام إنها أسقطت إحدى الطائرات الإسرائيلية المسيَّرة، التي وثقت “معركة شرق مخيم جباليا الثالثة” في ديسمبر الماضي، وتم تفريغ الكاميرات التي كانت محملة على المسيَّرة، ليتم رصد تفاصيل العملية بالكامل.

ورصدت الكاميرات الاشتباك بين كتائب القسام والقوات الإسرائيلية من المسافة صفر، وتبادل إطلاق مكثف للنار، لتظهر لاحقا عملية إخلاء سريعة للموقع من قِبل جنود إسرائيل، وبينهم جرحى محمولون على نقالة إسعاف، ولتبدأ حاملات الجند في مغادرة موقع الاشتباك على عجل.

ولاحقا، يظهر عدد من مقاتلي كتائب القسام بعد عودتهم بالكامل إلى مواقعهم دون أي خسائر بينهم.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، تنفيذ عمليات نوعية استهدفت خلالها 4 حفارات هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف الياسين 105، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ورصدت القسام وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح في موقع الاستهداف وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان لها اليوم السبت.