إيران ترد على تصريحات “مهينة ومسيئة” من ترامب

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بما وصفته بـ”التصريحات المهينة والسلوك غير اللائق” الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تجاه المرشد الإيراني علي خامنئي، والقيادات الإيرانية والشعب الإيراني”.

وفي بيان رسمي، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذه التصريحات “المسيئة والمخالفة للأعراف الأخلاقية والدبلوماسية” تمثل “انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقيم الإنسانية المشتركة، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وأضافت أن ما صدر عن الرئيس الأمريكي “يشكل إهانة واضحة لشعب يمتلك حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وإساءة مباشرة لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في المنطقة والعالم”.

وحذرت طهران من أن “مثل هذه التصريحات المتغطرسة والمواقف المهينة تجاه إيران ورموزها السياسية والدينية، الذين يحظون بمكانة رفيعة بين الإيرانيين والمسلمين عالميًا، من شأنها أن تفاقم مشاعر الاستياء والكراهية تجاه السياسات الأمريكية قصيرة النظر”، معتبرة أن ذلك “سيزيد من عزلة واشنطن ويقوض مزاعمها المستمرة بشأن رغبتها في الحوار والتفاهم”.

وفي لهجة تحذيرية واضحة، دعت الخارجية الإيرانية المسؤولين الأمريكيين إلى “الكف عن إطلاق التصريحات المهينة واعتماد مواقف أكثر اتزانًا ومسؤولية”.

كما طالبتهم بتقديم إجابات واضحة بشأن ما وصفته بـ”الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي”، في إشارة إلى الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن “الشعب الإيراني سيبقى متمسكًا بحقوقه وكرامته، ولن يتأثر بمحاولات الإهانة والضغط السياسي”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قد علق على تصريحات أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي، منذ أيام، أكد فيها أن إيران “خرجت منتصرة في هذه الحرب”. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال “لقد أصدرت بيانا ردا عليه. قلت له: أنت رجل دين وتحظى باحترام في بلدك. عليك أن تقول لشعبك الحقيقة. لقد تعرضتم لهزيمة. كما أن إسرائيل تتعرض لهجمات. لكننا جميعا نسعى لإنهاء هذه الدوامة من الضربات والكراهية”.

وقال ترامب إنه أوقف على الفور العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد أن قال خامنئي إن بلاده حققت انتصارا على الولايات المتحدة. وأضاف “تلقيت بيانا مليئا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فورا عن جميع أعمال تخفيف العقوبات وغيرها”.