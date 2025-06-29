الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من كتيبة الهندسة في جباليا شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل الجندي ناتان روزنفيلد من كتيبة الهندسة القتالية 601 خلال المعارك الدائرة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجندي لقي مصرعه، صباح اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة من مقاتلي سلاح المدرعات في المنطقة، مشيرة إلى أن الجيش يجري تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

وبحسب إذاعة الجيش، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 30 جنديا منذ استئناف العمليات العسكرية في غزة خلال مارس/آذار الماضي، بينهم 21 قتلوا بانفجار عبوات ناسفة.

وكانت صحيفة هآرتس قد أكدت أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة خلال 29 يوما الماضية.

عمليات المقاومة مستمرة

واليوم الأحد، نفذت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سلسلة عمليات ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كان معظمها في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت كتائب القسام بأن مقاتليها أصابوا برج جرافة عسكرية بقذيفة من طراز “الياسين 105″، ما تسبب في احتراقها شرق منطقة بني سهيلا بخان يونس، كما استهدفت تجمعات للجنود الإسرائيليين بقذائف الهاون في منطقة معن جنوب المدينة.

بدورها، ذكرت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوة برميلية في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس. وأشارت إلى أنها قصفت، أمس السبت، تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية منتشرة في محيط شارع 5 شمال خان يونس بقذائف الهاون.