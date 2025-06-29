أودى بحياة 18 فتاة وسائق.. بيان من النيابة المصرية بشأن حادث المنوفية المأساوي

قررت النيابة العامة المصرية حبس سائق شاحنة نقل ثقيل (تريلا) احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد حادث مروري مروع وقع على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية شمالي البلاد، وأسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 3 آخرين، جميعهم كانوا متوجهين إلى عملهم.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، مساء السبت، أن التحقيقات الأولية والتحريات الشرطية كشفت أن السائق تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدام شاحنته بحافلة صغيرة “ميكروباص” كانت تقل الضحايا.

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وأشار بيان النيابة إلى أن التحليل المعملي لعينة من دم السائق كشف عن تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

ونوهت النيابة العامة بحقوق ذوي الضحايا والمصابين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويضات، سواء أمام المحكمة المختصة أو من خلال الجهات التأمينية، دون الحاجة للجوء إلى القضاء في بعض الحالات.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصادر أمنية وطبية قولها إن سيارة “الميكروباص” كانت تقل عددا من العمالة اليومية.

وأسفر الحادث الذي وقع فجر الجمعة عن مصرع 18 فتاة من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وقائد السيارة التي كانت تقلهم، في واحدة من أكثر كوارث الطرق دموية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية شهد، في إبريل/نيسان الماضي، حادثا مروعا آخر أسفر عن وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة في تصادم مماثل.