صلاة تحت الأنقاض.. مستشار خامنئي يروي لحظات نجاته من قصف إسرائيلي (فيديو)

روى علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، تفاصيل نجاته خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزله قبل أسابيع، قائلاً إنه بقي ثلاث ساعات تحت الأنقاض بعد انهيار غرفته بالكامل إثر الهجوم.

وقال شمخاني في مقابلة تلفزيونية: “كنت مستلقيا على السرير وهاتفي المحمول بعيد عني، وعائلتي في الغرفة المجاورة. استيقظت على موعد صلاة الفجر، وفجأة انهارت غرفتي فوقي ووجدت نفسي تحت الأنقاض”.

وأضاف شمخاني: “تعرضت لكسر في ضلوعي وإصابات داخلية، وبقيت لثلاث ساعات تحت الركام، وخلال تلك الفترة قررت أداء الصلاة وأنا تحت الأنقاض”.

وأكد أنه كان في كامل وعيه منذ لحظة سقوط القذيفة، وظنّ في البداية أن ما حدث زلزال، لكنه أدرك لاحقاً أن الأمر نتيجة قصف حينما سمع صوت سيارة، موضحاً: “في حال الزلازل في طهران لا تُسمع أصوات السيارات. حينها قلت: إذاً استهدفني الإسرائيليون”.

واختتم شمخاني حديثه بقوله: “كانت أنفاسي قصيرة جداً ولم تكن عميقة إلى أن مرت الثلاث ساعات”، مشيراً إلى أنه سيكشف مزيداً من التفاصيل في فرصة أخرى.

وشنت إسرائيل بدعم أمريكي هجوماً على إيران في 13 يونيو/حزيران، استمر 12 يوماً واستهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية واغتيال قادة وعلماء، ما أدى إلى مقتل 606 وإصابة 5332 شخصاً بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مما تسبب في 29 قتيلاً و3345 جريحاً وفق مصادر رسمية.

وأعقب ذلك هجوم أمريكي على منشآت نووية إيرانية، لترد طهران بقصف قاعدة “العديد” في قطر، قبل أن تعلن واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقف إطلاق النار بين الجانبين.