وسط مساندة شعبية جارفة.. فرقة “كايروكي” تدعم غزة في حفلها بملعب القاهرة (فيديو)

أبرزت فرقة “كايروكي” الموسيقية المصرية دعمها الكبير لقطاع غزة والشعب الفلسطيني خلال الحفل الغنائي الذي أُقيم مساء أمس السبت في ملعب القاهرة الدولي، بحضور نحو 60 ألف متفرج.

وشهد الحفل لحظات مؤثرة، وثقتها مقاطع مصوَّرة تداولها ناشطون على منصات التواصل، أبرزها بث رسالة صوتية مؤثرة للطفلة لينا الظاهر (7 سنوات) من غزة، إلى جانب عرض صور الشهداء الفلسطينيين على الشاشات الداخلية للاستاد، وسط تفاعل جماهيري لافت.

وظهر المغني الرئيسي في الفرقة، أمير عيد، مرتديًا الكوفية الفلسطينية، أثناء الحفل في لفتة رمزية نالت إعجاب الحضور.

“تلك قضية”

وقدم أمير عيد أغنية “تلك قضية” تعبيرا عن أهمية القضية الفلسطينية في وجدان الجماهير في مختلف الدول العربية، ومساندة لأهل غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من الجيش الإسرائيلي.

واستقبلت الجماهير أغنية “تلك قضية” بحماس وتعاطف بالغين، ورفعوا علامات النصر تعبيرا عن مساندتهم لأهل غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطع غزة أكثر من 56 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 132 ألف جريح، وأجبرت أغلب أهل القطاع على النزوح إلى مخيمات الإيواء حيث يتعرضون للتجويع بسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ شهر مارس/آذار الماضي.