الأمم المتحدة تكشف أوضاع مراكز اللاجئين السودانيين في تشاد (فيديو)

أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في المراكز التي تؤوي اللاجئين السودانيين في تشاد “سيئة”، وقالت إنها قامت بتلبية 14% فقط من احتياجاتهم الملحة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه إن عدد اللاجئين الذين فروا من السودان بسبب اندلاع الحرب تجاوز 4 ملايين، وأن حجم النزوح “يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي”.

أكثر من مليون لاجئ في تشاد

وقال باتريس أهوانسو منسق الوضع الرئيسي في شرق تشاد بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 800 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى تشاد خلال العامين الماضيين ليصل العدد الإجمالي للاجئين السودانيين هناك 1.2 مليون.

وقالت الأمم المتحدة، إنها تحتاج إلى إدخال المساعدات إلى النازحين السودانيين فورا ودون قيود، مشيرة إلى أن الآلاف من النازحين السودانيين محرومون من المساعدات الإنسانية.

وطالبت الأمم المتحدة، بنحو 8 مليارات دولار في إطار خطة الاستجابة للسودان ودعم اللاجئين والدول المضيفة، وقالت إن أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا في الآونة الأخيرة إلى تشاد قادمين من السودان.

وأكد المسؤول الأممي، أن الأوضاع سيئة في المراكز التي تؤوي اللاجئين السودانيين في تشاد وأن الأمم المتحدة، قامت بتلبية 14% فقط من احتياجاتهم.

وحذرت الأمم المتحدة، من أن “حياة الملايين من السودانيين الأبرياء على المحك”، وأنه “من دون زيادة كبيرة في التمويل لا يمكن تأمين المساعدات الأساسية اللازمة لهم”.

وطالبت المنظمة، بتوفير نحو 550 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات اللاجئين السودانيين والدول المضيفة، وأكدت أن أكثر من 290 ألف لاجئ سوداني ما زالوا عالقين على الحدود مع تشاد بسبب نقص التمويل.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا إلى تشاد قادمين من السودان.

فرار أكثر من 4 ملايين

وفي هذا السياق صرحت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، بأن عدد اللاجئين الذين فروا من السودان منذ اندلاع الحرب تجاوز 4 ملايين.

وأكدت المتحدثة يوجين بيون، خلال مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء، أن العدد وصل إلى هذا الحد أمس الاثنين، وأن حجم النزوح “يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي”.

ويشهد السودان -وهو ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة- منذ منتصف إبريل/نيسان عام 2023 حربا مدمرة اندلعت بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة، في حين تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط “أسوأ أزمة إنسانية” في العالم بحسب الأمم المتحدة.