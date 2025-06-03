البخيتي للجزيرة مباشر: هكذا أثرت صواريخنا في الحرب على غزة واقتصاد إسرائيل

قال محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية، إن العمليات العسكرية التي تنفذها جماعته ضد الاحتلال الإسرائيلي تُعَد دعما أساسيا للمقاومة في قطاع غزة، مضيفا خلال مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، أنه “لولا عملياتنا العسكرية ضد الاحتلال لبقيت المقاومة في غزة وحيدة”.

وأوضح البخيتي أن الموقف اليمني يعكس وعي اليمن، مشيرا إلى أن “مقاومة الشعب الفلسطيني هي بمثابة الخط الأول الدفاعي عن الأمة الإسلامية، كما أن مصير اليمن مرتبط بمصير فلسطين“. وأضاف “هذا تأكيد على أننا لا يمكن أن نترك إخواننا في فلسطين وفي غزة مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

وأشار البخيتي إلى أن الموقف اليمني له تأثير سواء بالضغط على الاحتلال أو على حلفائه، أو في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مبيّنا أن هدف إسرائيل هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني وانتزاع حقه في المقاومة، معتبرا أن هذا الهدف خطير في حال تحققه.

وبيَّن أن أهمية الموقف اليمني تكمن في أنه “كسر موازين القوى على مستوى العالم”، إذ تمكَّن من “إفشال العمليات العسكرية الأمريكية ضد اليمن التي كان هدفها عزل اليمن عن فلسطين”، وأن الجماعة استطاعت في النهاية “عزل أمريكا عن الكيان الصهيوني”، مشيرا إلى اعتراف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن عصر الهيمنة الأمريكية المطلقة قد انتهى، وربطه ذلك بالمعركة في البحر الأحمر وبالخسائر التي تكبدتها أمريكا نتيجة إدخال أسلحة جديدة مثل الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والطائرات المسيَّرة.

وأضاف البخيتي “الموقف اليمني هو موقف ضاغط، ولولا هذا الموقف لتمكن الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه”.

وردا على سؤال عن فاعلية الصواريخ، أكد البخيتي أن إسرائيل لا تستطيع إسقاط كل الصواريخ اليمنية، وأن هناك صواريخ وصلت بالفعل، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ تحقق أهدافها سواء نجح الاحتلال في إسقاطها أو لم ينجح.

وأضاف “ذهب أكثر من أربعة ملايين يهودي إلى الملاجئ عند إطلاق كل صاروخ، وآثارها الاقتصادية أصبحت واضحة على الكيان الصهيوني، سواء فيما يتعلق بإغلاق ميناء إيلات أو فرض حصار شبه كامل جويا وكذلك بحريا على الكيان”.

وختم البخيتي بأن جماعته تؤدي “واجبها الأخلاقي والديني والإنساني تجاه إخواننا في غزة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى لنا بضرورة نصرتهم، والباقي على الله سبحانه وتعالى”، مشيرا إلى فشل الحملة الأمريكية على اليمن ووجود اعترافات أمريكية بتضرر قطاعهم البحري نتيجة الهجمات اليمنية، وموضحا أن الأمريكيين “قد أخفوا إصابة تلك السفن أثناء العمليات”.

وتشن جماعة أنصار الله اليمنية هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل، معتبرة ذلك “ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة“، وتعهدت باستمرار هجماتها الصاروخية على إسرائيل “ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع”.