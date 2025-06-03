رسالة “عسكرية جهادية” من “أنصار الله” إلى مقاومي غزة (فيديو)

وجهت جماعة أنصار الله اليمنية رسالة مباشرة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت فيها وقوفها الكامل إلى جانب فصائل المقاومة، موجهة “التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية إلى كتائب القسام، وسرايا القدس، وكافة المجاهدين الأبطال الذين يدافعون عن الأمة حين تخلّى الجميع عنهم”، على حد وصف البيان الصادر عن الجماعة.

وأكدت “أنصار الله”، في بيان متلفز ألقاه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، أن “اليمن الحر العزيز المستقل معكم، لن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم”، في إشارة إلى استمرار الدعم العسكري والسياسي للمقاومة الفلسطينية.

وأعلن سريع أن “أنصار الله” نفذت عملية عسكرية جديدة ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدة دعمها الكامل لمعركة الفلسطينيين في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن العملية نُفذت “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى“.

وأشار سريع إلى أن القوة الصاروخية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي من طراز “ذو الفقار”، مؤكدا أن “العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت أربعة ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار”، حسب تعبيره.

وختم البيان برسالة تضامنية تحمل بعدا عقائديا وشعبيا “ألا بوركت جهودكم، وبورك جهادكم، ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة”.