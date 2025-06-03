حقل الموت في جباليا.. كمين القسام بشمال غزة يوقع 3 قتلى ويرفع حصيلة جيش الاحتلال إلى رقم جديد

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود من لواء المشاة “جفعاتي” خلال اشتباكات دارت شمالي قطاع غزة يوم أمس.

وأوضح بيان رسمي أن القتلى الثلاثة يحملون رتبة “رقيب أول”، وينتمون للكتيبة التاسعة في اللواء.

وذكر البيان أن الجنود القتلى هم: الرقيب ليور شتاينبرغ من مدينة بتاح تكفا، والرقيب أوفيك برهانا من بني يهودا، والرقيب عمر فان جيلدر من سعادة.

“صباح مؤلم”

من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر حسابه في منصة إكس صباح اليوم بأنه “صباح مؤلم”، مقدما التعازي لعائلات القتلى، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

בוקר כואב💔 סמ״ר ליאור שטיינברג מפתח תקווה הי"ד

סמ״ר אופק ברהנה מיבנה הי"ד

סמ״ר עומר ואן גלדר הי"ד לוחמי גבעתי שנפלו במהלך הקרבות ברצועת עזה. שולח תנחומים וחיבוק גדול למשפחות היקרות ולחברים, ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואת הפצועים. יהי זכרם ברוך🕯️ pic.twitter.com/Hhibr3kqRI — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 3, 2025

وبدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “الحادث وقع عندما كانت القافلة العسكرية التي تقلّ الجنود عائدة من منطقة جباليا في شمال القطاع باتجاه إسرائيل، ودخلت إلى حقل عبوات ناسفة”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت، مساء أمس، قتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين في اشتباكات وصفتها بأنها ضارية من مسافة صفر مع الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 861 بينهم 419 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.