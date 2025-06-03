حميدتي يتوعد البرهان: سنصل إليك ولو في آخر مربع (فيديو)

وجَّه قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، سلسلة من الرسائل، مؤكدا مضي قواته في “الحسم الكامل” لمعركة السودان، ورفضه القاطع لأي مساعٍ تفاوضية مستقبلا.

وقال حميدتي في رسالة مصوَّرة، بُثت مساء الأحد، إن قوات الدعم السريع ستواصل تقدمها على الجبهات كافة، بما في ذلك الولاية الشمالية ومدينة بورتسودان، مؤكدا أن ما وصفه بـ”السرطان المتغلغل في البلاد” لن يُستأصل إلا بالقوة.

“ما في عودة للمباحثات”

ووجَّه حميدتي رسالة مباشرة إلى الطرف الآخر، في إشارة إلى الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، قائلا “ما في عودة للمباحثات”، في إشارة إلى المفاوضات السابقة.

وزعم أن “البرهان يقول عنده جيش محترف، لكن وقت الجد بيستعين بالمرتزقة والدواعش، وبنلقى معاهم أسلحة كيماوية في معارك كردفان والشمالية”.

70 % من قوات الجيش انتهت

كما ادعى حميدتي أن “70% من قوات الجيش السوداني قد انتهت”، داعيا مقاتليه إلى القضاء على ما تبقى من هذه القوات، ومتوعدا بالوصول إلى البرهان أينما كان ما دام داخل السودان، قائلا “سنصل إليه ولو في مربع السودان الأخير”.

واتهم قائد الدعم السريع الجيش السوداني باستخدام أسلحة محرَّمة دوليا، قائلا “لدينا الدليل، وقد استخدمت قوات متحرك الصياد أسلحة كيماوية في معارك كردفان”. وأشار إلى أن البراميل المتفجرة التي أُلقيت على مناطق مدنية تحتوي على “مواد غريبة” -حسب وصفه- سيجري التحقيق بشأنها ومحاسبة المسؤولين عنها.

لا للمساس بالأسرى

وشدَّد حميدتي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، قائلا “أؤكد لمنتسبينا عدم قتل أي أسير، وسنحقق في أي تجاوزات”. كما تعهد بتشييد “مدن طبية” لعلاج جرحى قواته، مؤكدا أن أولويات ما بعد الحرب ستكون “رعاية الشهداء وأسرهم، والجرحى وأبنائهم”.

لا تُخلوا منازلكم

ودعا حميدتي سكان الولاية الشمالية إلى عدم مغادرة منازلهم عند دخول قوات الدعم السريع، مؤكدا أن لديه قوائم بأسماء من وصفهم بـ”الدواعش”، مضيفا “كل البيوت الآمنة ما حنقرب منها، بس اللي بيتعاملوا مع الجيش دايرين نعرفهم”.

دعم مصري

واتهم حميدتي مصر بدعم الجيش السوداني عسكريا، قائلا إن الدعم الجوي مستمر من جانب القاهرة، وإنه جرى رصد “طائرات مسيَّرة وأسلحة نوعية” وصلت إلى الجيش عبر حدود البحر الأحمر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “كلها تم تدميرها في دقائق”.

لا عودة إلى الوراء

واختتم حميدتي رسالته بتأكيد أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهداف قواته بالكامل، قائلا “الجيش السوداني أصبح مرتعا للتنظيمات المتطرفة والإخوان الشياطين، ونحن ما بنخلي السودان يُدار بهؤلاء مرة تانية”.