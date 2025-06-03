رسام كاريكاتير يمني يزعج الإعلام الإسرائيلي بريشته (فيديو)

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدم الفنان اليمني كمال شرف الكاريكاتير وسيلةً للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة فهو يعتبر الكاريكاتير أداة للتعبير عن القضايا التي يؤمن بها ويدافع عنها.

وبرزت رسوماته أداةً للتوعية والاحتجاج، واستُخدمت في الحملات التضامنية لما تحمله من رسائل واضحة ضد العدوان، وصور داعمة لصمود الفلسطينيين.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، قال شرف إن القضية الفلسطينية تُعبر عن قضايا المظلومين في العالم، وما يحدث في غزة اليوم يعيد إلى أذهاننا ما كنا نسمعه عن النكبة، ويُظهر مدى وحشية الاحتلال.

وأوضح أنه يرى في القضية الفلسطينية قضية دينية وإنسانية تمسّه بشكل شخصي، ويؤمن بضرورة التعبير عنها بكل الوسائل المتاحة.

وأشار إلى أن موقف جماعة أنصار الله في اليمن من القضية الفلسطينية يشجّعه على الاستمرار في دعمه للفلسطينيين.

“بالريشة والكاريكاتير”

وأكد كمال شرف أنه حاول استغلال موهبته في دعم الفلسطينيين منذ اليوم الأول من “طوفان الأقصى“.

وقال: “منذ السابع من أكتوبر 2023، اعتبرت نفسي جزءًا من المعركة، وجهّزت أدواتي لأقاتل أيضًا، ولكن بالريشة والكاريكاتير”.

ويسعى كمال إلى أداء دوره بشكل صادق، وإنتاج أعمال تغطي مختلف جوانب الأحداث الجارية، بهدف نقل الحقيقة بوضوح، قائلا إن لغة الرسم هي لغة عالمية.

وأشار إلى أن رسوماته انتشرت بشكل واسع وحققت تأثيرًا ملموسًا، وقال: “بعد فترة من بداية طوفان الأقصى، لاحظت أن أعمالي تُتداول على نطاق واسع في المواقع العربية والأجنبية، وكان لهذا أثر جميل”.

الاحتلال يخشى الكاريكاتير

وقال شرف إن الاحتلال الإسرائيلي يخشى الكاريكاتير، مؤكدًا وجود سوابق في أوروبا، حيث تم الضغط على عدد من الصحف لفصل رسّامي كاريكاتير من عملهم بذريعة معاداة السامية.

وأضاف “هذا ابتزاز واضح لكل من يحاول كشف ساديتهم وممارساتهم الوحشية ضد الأبرياء، فيستخدمون تهمة معاداة السامية لتخويف الأصوات الحرة”.

وختم حديثه بالتأكيد على استمراره في هذا العمل، مشيرًا إلى أنه لا يخشى تهديدات الاحتلال، قائلًا: “كل من اتُّهم بمعاداة السامية بسبب دعمه لفلسطين، فهو في الحقيقة يسير على الطريق الصحيح في فضح جرائم العدو”.