شاهد: أوكرانيا تنفذ عملية خاصة أسفل جسر القرم

أعلن جهاز الأمن الأوكراني تنفيذ عملية خاصة لضرب دعامات جسر القرم تحت الماء، وذلك في ثالث استهداف لهذا الجسر المهم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في منشور على تلغرام، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجهاز الفريق أول فاسيلي ماليوك أشرف شخصيا على العملية، ونسَّق تخطيطها.

وأوضح البيان “اليوم، ومن دون أي إصابات بين السكان المدنيين، جرى تفجير أول عبوة ناسفة في الساعة 4:44 صباحا”.

وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن العملية تضمنت استخدام 1100 كيلوغرام من المتفجرات التي زرعها عملاء الأمن الأوكراني سرا تحت قاعدة الجسر في المياه منذ أشهر.

أهمية جسر القرم

ويربط جسر القرم بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، وهو طريق إمداد حيوي للقوات الروسية في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو في عام 2014، ويمتد مسافة 19 كيلومترا، وافتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018.

وتَعُد أوكرانيا جسر القرم هدفا مشروعا لهجماتها نظرا لأن كييف لم تعترف أبدا بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وتَعُدها أراضي أوكرانية.

وذكرت صحيفة تلغراف أن حجم الضرر الذي ألحقه الانفجار بالجسر غير واضح حتى الآن، لكن يبدو أنه “لم يؤثر بشكل مهم على بنية الجسر المحصنة بشكل كبير”.

وأشار جهاز الأمن الأوكراني في بيانه إلى أنه سبق استهداف جسر القرم عامي 2022 و2023، مؤكدا أنه “لا مكان لأي منشآت روسية غير قانونية على أراضي بلادنا”.